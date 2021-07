TJ-PR formaliza construção de usina fotovoltaica em Campo Mourão

O Tribunal de Justiça do Paraná formalizou mediante assinatura de protocolo de intenções a construção de uma usina de energia solar (fotovoltaica) em Campo Mourão. A assinatura do documento foi em Curitiba, durante lançamento do programa estadual Paraná Energia Sustentável. O investimento do TJ-PR é de R$ 25 milhões em terreno doado pelo município na Vila Guarujá.

Participaram do evento o governador Ratinho Junior, o prefeito Tauillo Tezelli, o presidente do TJPR, desembargador José Laurindo de Souza Netto e o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. O projeto tem como objetivo gerar energia com baixa emissão de gás carbônico e, consequentemente, com baixo impacto ao meio ambiente.

A previsão é que a usina fique pronta no segundo semestre de 2022. “O Tribunal de Justiça vai cooperar para a utilização dessas energias renováveis consciente de que poderá atender uma porcentagem grande do sistema de créditos no que diz respeito à utilização dessa energia a todo o Poder Judiciário”, ressaltou o presidente.

O prefeito Tauillo destacou que além da geração de empregos na construção, a usina vai gerar ICMS para a cidade. “É um investimento que com certeza vai fortalecer o desenvolvimento de Campo Mourão e ainda poderá ser uma referência como centro de estudos e pesquisa”, enfatizou o prefeito.