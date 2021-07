Vacinação contra Covid para faixas etárias de 42 e 41 anos e profissionais do transporte

Com a chegada de 3.497 novas doses de vacinas contra Covid-19 recebidas do governo do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde retoma a imunização por faixa etária para o público em geral. Na quarta-feira (07), das 8 às 16 horas, serão atendidos quem já completou 42 anos. Já na quinta (08), no mesmo horário, a faixa etária de 41 anos.

A partir de sexta-feira, dia 09, será retomada a imunização com vacina da Jansen para caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo com 25 anos ou mais. No sábado, dia 10, continua a vacinação do mesmo grupo com 18 anos ou mais. Os profissionais devem apresentar CNH C, D ou E, Carteira de Trabalho ou contrato; documento do veículo no nome e comprovante de endereço.

“Temos procurado organizar da melhor forma possível para atender bem e o mais rápido possível a população à medida que vamos recebendo as vacinas. Pedimos que as pessoas fiquem atentas às informações diárias divulgadas pelas mídias oficiais do município e imprensa da cidade”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

As unidades de Saúde do Damferi, Tropical e Centro Social Urbano estão atendendo a vacinação contra Covid para a segunda dose. “Quem já tomou a primeira dose deve observar o comprovante para não perder o prazo de tomar a segunda”, reforça o secretário.

Quem perdeu o prazo da vacinação por qualquer motivo, poderá ir no dia que estiver aberta para a população geral, apresentando os documentos pedidos para o público que se enquadra.