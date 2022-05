TJ marca data da licitação da usina fotovoltaica em Campo Mourão

Será no próximo dia 23 de junho, às 14 horas, a data da abertura das propostas das empresas interessadas em participar da licitação para construção de uma usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Paraná em Campo Mourão. A usina de energia solar será construída em terreno cedido pelo município em 2019, na Vila Guarujá.

Segundo o TJ, a usina será utilizada para produção de energia solar para consumo de todos os fóruns das comarcas do Estado. Campo Mourão foi escolhida por ser uma das regiões mais ensolaradas do Estado e por sua posição geográfica estratégica. O investimento será de cerca de R$ 30 milhões. Além de ser a maior usina construída por um órgão público no país, a de Campo Mourão será também a primeira que o TJ construirá no Estado.

“Ficamos satisfeitos em saber que a licitação já está agendada, tendo em vista que esse processo ficou paralisado por conta da pandemia”, disse o prefeito Tauillo Tezelli. Ele destaca que além da geração de empregos na construção, a usina vai gerar ICMS para a cidade. A área doada pelo município é de aproximadamente 100 mil metros quadrados.

“É um investimento que com certeza vai fortalecer o desenvolvimento de Campo Mourão e ainda poderá ser uma referência como centro de estudos e pesquisa”, acrescenta o prefeito. A energia produzida pela usina vai para a rede da Copel, gerando crédito, que será abatido do consumo do TJ, tornando a instituição praticamente autossuficiente em relação ao consumo de energia elétrica.