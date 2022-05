Dia do Desafio vai movimentar CM e região nesta quarta-feira

Após dois anos sem edições presenciais por conta da pandemia da covid-19, o SESC de Campo Mourão promove nesta quarta-feira, 25, o Dia do Desafio. A campanha mundial de combate ao sedentarismo volta com força total e vai movimentar toda a região da Comcam.

Para este ano não haverá o tradicional confronto entre os municípios para a mobilização de seus habitantes. O “desafio” será superar a marca de participantes atingida em 2019, última edição presencial do evento.

O pedido dos organizadores é que das 6h às 21h desta quarta-feira, todo mundo pratique 15 minutos de qualquer atividade física e registre a sua participação no site oficial do Dia do Desafio: www.sescpr.com.br/ddd , informando seu nome, telefone, a cidade de onde está participando e quantas pessoas participaram com você.

Não deixe de registrar a sua participação também nas redes sociais: Poste fotos e vídeos com a hashtag #diadodesafio e marque o perfil do SESC e da Secretaria de Esportes de Campo Mourão por meio da @sesc_pr e @fecam!

Neste ano o Sesc de Campo Mourão estará monitorando a participação de 24 municípios, incluindo alguns fora região da Comcam. São eles: Campo Mourão, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Cianorte, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Jussara, Luiziana, Mamborê, Mato Rico, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre d’Oeste, Roncador e Terra Boa.