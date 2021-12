De olho no título do Paranaense, CM/Futsal ajusta detalhes na semana da decisão contra o Cascavel

Na semana mais decisiva do ano para o Campo Mourão Futsal, a equipe segue se preparando para o primeiro confronto da final do Paranaense Série Ouro, que acontece neste domingo (05), às 11h00, na Arena UTFPR (Belin Carolo), contra o Cascavel.

Motivado para a sua primeira decisão na divisão especial do estadual, iniciada em 1995, o Campo Mourão vai em busca de um título inédito na história do clube, que entre outros já conquistou o bicampeonato da Taça Paraná em 1979 e 1980, quando era composto pela família Tagliari e amigos; Liga Sul em 2006; Chave Prata do Paranaense em 2000; tricampeão dos Jogos Abertos do Paraná em 1975/88 e 2006; dos Jogos Abertos do Brasil em 1995 e campeão da Liga Paraná em 2020.

Para a decisão de domingo, o técnico Sérgio Lacerda poderá contar com as voltas do ala Darici e do pivô Fabinho, que se lesionaram nos jogos da fase semifinal. O treinador, que chegou em junho deste ano, espera um bom desempenho da equipe na decisão. “Estamos trabalhando há três semanas com muita expectativa. É o jogo mais importante da história de Campo Mourão e todos estão conscientes da necessidade de fazer um bom primeiro jogo, pois tudo de bom que fizermos nesta primeira partida vamos levar para a segunda. Temos de ter cabeça no lugar e muito foco. O emocional conta muito nessa hora. Vamos precisar muito do apoio do nosso torcedor para quem sabe levantar este título para Campo Mourão”, convoca o treinador.

O aspecto físico, um dos pontos fortes do time mourãoense, é outro ponto que vem sendo conduzido com cautela pela comissão técnica. “Desde a semifinal, quando sabíamos que teríamos tempo de preparação para a decisão, optamos por recuperar fisicamente e mentalmente, alguns atletas que vinham de uma sequência de jogos. Depois trabalhamos algumas situações que normalmente não conseguimos entre um jogo e outro, e agora estamos numa semana de ajustes apenas e manutenção, para que a equipe possa estar na melhor condição nos dois jogos das finais”, explica o fisiologista Pedro Machado, responsável pela preparação física.

INGRESSOS

É grande a procura por convites em toda região de Campo Mourão. Torcedores de muitos municípios vizinhos, e de outras regiões do Paraná, estão desde a semana passada garantindo a aquisição das entradas para a final. Em Campo Mourão não é diferente. Muitos convites foram vendidos no primeiro e no segundo lote, que ainda está à disposição nos Supermercados Bom Dia de Campo Mourão, Engenheiro Beltrão e Peabiru, ou pelo telefone 44 998301930 (Renan).