Cidade Natal: lojas vão receber 1 mi de cupons da campanha de Natal

Promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), a campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021” vai repassar 1 milhão de cupons para as empresas participantes da tradicional promoção. É com os cupons – devidamente preenchidos e depositados nas urnas personalizadas da campanha – que os clientes das empresas participantes vão concorrer a premiação oferecida pela promoção.

A entrega dos cupons aos consumidores já começou e as empresas participantes da campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021” estão identificadas por cartazes da promoção. Algumas lojas vão aproveitar os cupons para também oferecer a seus clientes premiação própria. Porém, esses cupons serão enviados em seguida para o sorteio da premiação da campanha, marcado para o dia 6 de janeiro, na Vila Acicam (instalada no trecho da rua Brasil que liga as praças São José e Getúlio Vargas.

Empresas de todos os portes, localizadas na área central de Campo Mourão e também nos bairros, continuam aderindo a campanha, que disponibiliza seis diferentes kits – de valores diferenciados -, que podem ser pagos em quatro ou seis parcelas. “A exemplo dos anos anteriores, a promoção visa estimular as vendas neste Natal e também premiar os consumidores que priorizam o comércio local, sobretudo as empresas participantes da promoção”, explica o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet.

PREMIAÇÃO

A principal novidade na premiação oferecida este ano são os caminhões de mobília residencial. Os três contemplados receberão mobília para quarto, sala, cozinha e lavanderia. Mas a campanha vai sortear também um carro zero quilômetro, cinco televisores, 12 bicicletas e R$ 30 mil em vale-compras.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed, Sicredi, Sicoob e Cresol.