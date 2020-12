Tiro de Guerra 05-019 Campo Mourão terá novo comandante

O Tiro de Guerra 05-019 de Campo Mourão terá um novo comandante a partir de 2021. É o 1º Sargento Jarbas Renê Gonçalves, oriundo do 3º Regimento de Carros de Combate, de Ponta Grossa, que vem em substituição ao 1º Sargento Lisandro de Freitas Alves, que está indo para Santa Maria (Rio Grande do Sul), que deixa o cargo de Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 05-019. Juntamente com o 1º Sargento Jarbas está chegando o 1º Sargento Diogo Rocha, que vai substituir o 1º Sargento Vilson Zanelatto.

Atualmente são 100 atiradores no Tiro de Guerra de Campo Mourão. Na manhã desta quinta-feira, Lisandro de Freitas Alves e Jarbas Renê Gonçalves estiveram em visita ao prefeito Tauillo Tezelli, junto com o vereador Jadir Soares (Pepita).

O Sargento de Freitas agradeceu pela acolhida e parceria no trabalho, e Jarbas se colocou a disposição para manter esta parceria importante de trabalho do Tiro de Guerra junto com a administração municipal. O prefeito deu as boas vindas e deixou claro que a importante atuação da corporação junto ao executivo será mantida da melhor forma possível.