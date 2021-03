Tilápia no Tacho drive thru é transferido para o dia 2 de abril

A Tilápia no Tacho, que seria servida no próximo domingo (21) em Campo Mourão, no sistema drive thru, precisou ser novamente transferida por conta das restrições impostas pelo decreto municipal no combate ao coronavírus.

Agora a iguaria será servida no dia 2 de abril (Sexta-feira Santa). Os convites continuam a venda e custam R$ 40,00 cada um. A organização e preparação será do Buffet Mundial.

Os combos são compostos de arroz, salada, pirão e tilápia. Tilápia no Tacho é o prato típico do município de Rancho Alegre do Oeste.

Os pontos de venda são os seguintes: Pet Shop Mundo Animal (ao lado Paraná Supermercado do Centro); Club Rosa ( ao lado da Livraria Estudantil) e na Anjos Colchões (ao lado da Loja Americana).

A entrega dos combos acontece no dia 2 de abril, no Celebra Eventos, das 10h30 às 14h. Disk entrega para convite pelo WhatsApp 99925 2268 (Carlinhos).