Prefeito cobra PM exclusiva para Janiópolis ao Estado

A falta de efetivo ao 11º Batalhão da Polícia Militar, tem obrigado o comando do quartel a manter o atendimento compartilhado em cidades próximas, e isso tem aumentado o clima de insegurança aos moradores. Essa medida tem sido tomada nas cidades de Janiópolis e Farol, onde uma mesma equipe atende os destacamentos dos dois municípios.

Em Janiópolis, a ausência da PM tem gerado reclamação da população. Na noite de terça-feira (16), bandidos entraram em uma residência, renderam a família e roubaram um veículo. O fato aconteceu no exato momento em que a viatura da Polícia Militar estava ausente, prestando apoio ao destacamento de Farol.

O assunto já foi motivo de muitas reclamações por parte de lideranças do município. O prefeito, Ismael José Dezanoski se manifestou a respeito do assunto e informou que está pedindo a desvinculação do efetivo que atende Janiópolis do município de Farol.

Dezanoski disse que desde o ano passado, vem cobrando para que o 11º BPM mantenha uma equipe exclusiva para Janiópolis. “Estamos lutando há muito tempo por isso. No ano passado tivemos uma reunião com o comando do batalhão e o Conselho de Segurança e a informação que tivemos é que falta efetivo. Como o problema não pode ser resolvido, enviei um ofício agora para a Secretaria de Segurança Publica do Estado para que o atendimento da Polícia Militar de Janiópolis seja desvinculado de Farol”, disse o prefeito.