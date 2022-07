Terno do primeiro prefeito de Campo Mourão é exposto no Museu

Há 75 anos, iniciava o movimento pela emancipação de Campo Mourão. Criado pela lei nº 2, de 11 de outubro de 1947, o passo seguinte após a criação do município foi a nomeação do primeiro prefeito. A tarefa foi dada pelo governador Moysés Lupion a José Antônio dos Santos, através do decreto nº 667, de 18 de outubro de 1947. O mandato terminou em 5 de dezembro, com a posse de Pedro Viriato de Souza Filho, eleito pelo povo em novembro do mesmo ano.

Um terno da marca de Renner, de quase 80 anos, que foi usado por José Antônio dos Santos, voltou a ser exposto pelo Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira”, após um processo de higienização. Além do terno, também estão expostos os óculos e os instrumentos utilizados pelo primeiro prefeito enquanto dentista. Até mesmo documentos pessoais, como a cédula de identidade, fazem parte do acervo documental do Museu.

“A decisão de voltar a expor o terno do nosso primeiro prefeito faz parte de uma ação coordenada pela Fundação Cultural em difundir a história de Campo Mourão. O Museu está passando por um processo de organização interna focalizada em divulgar e mostrar o acervo que conta a nossa história”, explica o historiador Jair Elias dos Santos Júnior, coordenador do Museu.

SERVIÇO

O Museu Municipal “Deolindo Mendes Pereira” funciona de terça a sábado das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Aos sábados das 8h às 12h. Atende também para grupos de visitação de até 10 pessoas, durante a semana na parte da noite e aos domingos. A entrada é grátis.