Terminal rodoviário de Campo Mourão é autorizado a voltar a funcionar

O Terminal Rodoviário Estanislau Gurginski está autorizado a retomar o funcionamento, obedecendo as restrições e medidas de segurança sanitárias voltadas a evitar a aglomeração de pessoas. A autorização está prevista em decreto municipal a ser publicado nesta quinta-feira (30), no órgão oficial eletrônico do município.

Para liberar o funcionamento do terminal, conforme o decreto, foi levado em consideração deliberações do comitês municipais de Gestão de Crise e de Acompanhamento do Coronavírus. Além disso, o transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado e nacional não está suspenso. Entre as exigências está a redução de 50 por cento da capacidade de lotação dos ônibus, com demarcação dos assentos de forma alternada em cada fileira.

A administradora do Terminal deverá adotar normas como disponibilizar álcool em gel ou 70 por cento em locais estratégicos, manter sanitários limpos e abastecidos com papel toalha e sabonete líquido; desinfectar cadeiras no saguão de espera e na área de embarque e desembarque com freqüências mínima de duas horas, assim como corrimões, maçanetas, apoios de transportes públicos e outras superfícies de uso comum dos usuários do serviço.

Assim como em outros espaços públicos, é obrigatória a demarcação no piso destinado às filas, com a distância mínima de metros e fica proibido o uso de bebedouros coletivos. As cadeiras no saguão de espera e na área de embarque e desembarque devem ser isoladas intercalando os assentos. O decreto estabelece várias normas ainda para o atendimento por parte dos funcionários e orientações sobre uso obrigatório de máscaras e higienização.