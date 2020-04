Covid-19: “Solidariedade pela Vida” agradece doação do Sicoob

Na manhã desta quinta-feira (30/4), os presidentes Alcir Rodrigues da Silva (da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão – Acicam) e Newton Leal (do Conselho de Desenvolvimento Econômico – Codecam) estiveram no Sicoob para agradecer a doação da cooperativa de crédito à campanha “Solidariedade pela Vida”. Empresas, instituições e a comunidade em geral têm feito doações que estão sendo canalizadas integralmente a compra de equipamentos e suprimentos hospitalares para o atendimento de paciente de Covid-19 no Município.

Os dois líderes empresariais mourãoenses reuniram-se com Célia Furlanetto e Juliano Bergamaschi (gerentes das agências locais do Sicoob) para agradecer a doação. A campanha “Solidariedade pela Vida” é liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Sindicato Rural e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro-Ocidental do Paraná (Cacercopar).

Segundo os coordenadores da campanha, a ação vem encontrando boa receptividade. “Todas as doações, independentemente do valor, são bem-vindas e importantes neste momento. Mais do que nunca contamos com o apoio dos mourãoenses e da região. Neste momento, a união é pela preservação de vidas”, explica Alcir Rodrigues da Silva.

A intenção é contribuir no sentido de assegurar as condições necessárias e indispensáveis para oferecer atendimento condizente a todos os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (coronavírus) não apenas locais, mas também oriundos da região.

DOAÇÕES

Com a finalidade de facilitar as doações para a campanha “Solidariedade pela Vida”, foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8). As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88), são exclusivas para a campanha.