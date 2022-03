Terceira parcela do IPVA das placas 7 e 8 vence nesta terça-feira

O pagamento da terceira parcela do calendário IPVA 2022 encerra nesta terça-feira (22) para os proprietários de veículos com final de placas 7 e 8. Para emitir as guias basta acessar o portal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa).

O débito pode ser quitado via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 30 dias, o percentual da multa é fixado em 10% do valor do imposto.

A inadimplência do IPVA impossibilita obter o licenciamento. Após o vencimento, que é definido pelo Detran/PR, o veículo estará em situação irregular perante a legislação de trânsito, e o proprietário poderá sofrer sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), inclusive com a apreensão do veículo.

BALANÇO

Desde o início do calendário do IPVA 2022, há dois meses, a Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual já registraram o pagamento total ou parcial (duas parcelas) do imposto de 2,5 milhões de contribuintes. Os valores ultrapassam R$ 2,32 bilhões arrecadados e representam 54% dos veículos tributados no Estado. A frota estimada é de 4,6 milhões de carros.

Foram registrados até 28 de fevereiro cerca de R$ 1,61 bilhão em pagamentos à vista e R$ 712,6 milhões parcialmente em dia, segundo dados do setor do IPVA da Inspetoria Geral de Arrecadação.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2022:

Finais de placa 1 e 2 – 17/03 (vencido), 18/04, 17/05

Finais de placa 3 e 4 – 18/03 (vencido), 19/04, 18/05

Finais de placa 5 e 6 – 21/03 (vencido), 20/04, 19/05

Finais de placa 7 e 8 – 22/03, 22/04, 20/05

Finais de placa 9 e 0 – 23/03, 25/04, 23/05

Agência Estadual de Notícias