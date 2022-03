Acicam realiza reunião mensal nesta quarta-feira

Acontece nesta quarta-feira (23/3), a partir das 18h30min, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Será o último encontro mensal da entidade empresarial na gestão da atual diretoria, que é presidida por Ben-Hur Berbet.

A reunião vai acontecer no Auditório Marta Kaiser, em formato híbrido (com a presença de público e também transmissão ao vivo pelo Facebook da entidade). Tradicionalmente, os encontros mensais da Acicam reúnem grande número de empresários associados, além de autoridades, lideranças da comunidade e representantes de instituições de apoio ao setor produtivo.

A ordem do dia para o encontro desta quarta-feira prevê o lançamento da campanha promocional “Três Amores”. Realizada pela primeira vez no ano passado, com grande sucesso, a promoção contempla três datas especiais importantes para o comércio: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da campanha estarão concorrendo a prêmios.

Da pauta do encontro também faz parte a inclusão do quadro do ex-presidente Alcir Rodrigues da Silva (gestão 2018- 2020) na Galeria dos Presidentes da Acicam. O convidado especial para a reunião desta quarta-feira é o novo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida.

Na abertura das reuniões mensais, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, relata as principais atividades desenvolvidas pela entidade, anuncia ações programadas para as próximas semanas e aborda outros temas de interesse do empresariado.

DIRETORIA

A atual diretoria da Acicam está assim composta: Ben-Hur Berbet – presidente; Nobutochi Kimura – 1º vice presidente; Rogério Trannin de Melo – 2º vice presidente; Ivone de Lourdes Capristo Malho – 3ª vice presidente; Paulo Cesar Gomes – 4º vice presidente; Alcir José Goldoni – 5º vice presidente; Itamar Zeni – 1º secretário; Nestor Ocimar Bisi – 2º secretário; Rui André Laverde – 1º tesoureiro; Ricardo Zvolinski Bomgiorno – 2º tesoureiro; João Ernesto da Silva, Eloi Ricardo Bonkoski e Denir Daleffe (diretores adjuntos).

A diretoria é integrada ainda por titulares dos vários departamentos da Acicam: Nobutochi Kimura e Deonildo Rorato (SPC), Valério Dell Est Pereira (Conjove), Ivone de Lourdes Capristo Malho (Conselho da Mulher Executiva), Francisco Aparecido Viudes e Jackson Francisco Bisi (Departamento Industrial), Leonardo Haruo Medeiros Hiroki (Departamento Jurídico), Idnei Hundsdorfer (Departamento Fisco Contábil), Ivan Marcelo Chiroli (Departamento de Imprensa), Eloi Ricardo Bonkoski (Departamento de Relações Públicas), Fábio Júnior Bareta (Departamento de Promoções e Eventos), Evandro Breschiliare (Departamento de Patrimônio), Itamar Zeni (Departamento de Responsabilidade Social).

Do Conselho Deliberativo participam: Alcir Rodrigues da Silva, Álvaro Machado da Luz, Raphael Menechini Neto, Celso Pereira Júnior, Donizeti Santos Pereira, Paulo Antônio Marques Carreira, Fábio Coutinho Jort, Geraldo Sebastião dos Santos, Neusa Yumie Isseyre, Antonio Ribeiro Rosa, Maria Goretti de Arruda Bezerra, Michael Zachytko Cavalcante, Iracy Rodrigues de Oliveira, Pedro Montans Baer e Newton dos Santos Leal.