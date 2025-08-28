Tenente-coronel de Campo Mourão assume o comando 11º BPM

Após quase três anos à frente do 11º Batalhão de Polícia Militar de Campo Mourão, o tenente-coronel Willian Dieimes Silveira passou o comando da unidade ao tenente-coronel Aguinaldo Gentil de Alencar.

A solenidade aconteceu no Salão da Igreja Palavras que Curam (IPC), de Campo Mourão, com presenças de diversas autoridades policiais, inclusive representantes da Casa Civil, prefeitos Douglas Fabrício de Campo Mourão e Júnior Garbim, de Engenheiro Beltrão, além de representantes de outros municípios e vereadores de Campo Mourão.

O novo comandante é mourãoense e tem a família constituída no município há muitos anos. São mais de 30 anos atuando na segurança junto à Polícia Militar.

Já o coronel Willian segue agora para a reserva remunerada. Em sua despedida, Silveira destacou o apoio da imprensa e da comunidade durante sua gestão.

“Quero agradecer aos veículos de comunicação, que nos ajudaram a divulgar nosso trabalho, mas também nos cobraram, como é justo, já que somos pagos pela comunidade. Fizemos muitas amizades e parcerias, atuamos em ações sociais como o resgate de pessoas em situação de rua, fortalecemos programas importantes, como o Mulher Segura, e realizamos diversas operações que trouxeram resultados expressivos na redução da criminalidade”, destacou.

Ele também lembrou ainda das conquistas estruturais e operacionais do batalhão, como a revitalização das instalações, a entrega de novas viaturas, motos, veículos semiblindados, equipamentos não letais, pistolas e fuzis. Também ressaltou a redução dos índices de criminalidade:

“Tivemos uma significativa diminuição de roubos na cidade e nas rodovias, além de quase 90 dias sem registro de homicídios, algo inédito no município. O desafio é manter esses bons números e continuar monitorando o crime organizado”, declarou.

Silveira finalizou agradecendo aos policiais militares do 11º BPM, ao apoio da Prefeitura, da Polícia Civil, Polícia Rodoviária e demais instituições.

ALENCAR PROMETE DEDICAÇÃO

Natural de Campo Mourão e com mais de 30 anos de serviço, o tenente-coronel Aguinaldo Gentil de Alencar foi promovido e agora assume o comando do batalhão. Em seu discurso, afirmou ter “amor por essa terra” e garantiu que não faltará empenho para dar continuidade ao trabalho de segurança pública.

“Queremos que a criminalidade diminua, que a população seja bem atendida e que todas as cidades da nossa região recebam a devida atenção. Já tive experiência em missões internacionais, atuando por dois anos nas Forças Armadas, junto à ONU no Haiti, em um cenário de guerra civil. A vivência com forças multinacionais trouxe ideias que, se possível, colocaremos em prática para melhorar a vida do nosso cidadão mourãoense”, disse.

Também presente na solenidade, o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial, Nilson Rodrigues, destacou o legado deixado pelo coronel Willian.

“O comandante vai deixar saudades, pelo comprometimento com a sociedade local. Desejo a ele sucesso nesta nova etapa e dou as boas-vindas ao coronel Alencar. Já o conheço, sei de sua postura e tenho certeza de que trabalharemos em conjunto em prol da comunidade”, ressaltou.