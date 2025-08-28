Campo Mourão entre as cidades mais competitivas do país, com avanço em qualidade da educação

Campo Mourão é a 66ª cidade mais competitiva do Brasil e a 9ª do Paraná, isso é o que aponta o Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a consultoria Tendências, a Gove e a Seall. O levantamento analisou 418 municípios brasileiros com base em 65 indicadores distribuídos em 13 pilares temáticos. O resultado completo do levantamento pode ser consultado no portal oficial: https://rankingdecompetitividade.org.br/municipios/

O ranking é considerado uma das ferramentas mais completas para avaliar a capacidade de gestão dos entes federativos brasileiros, mensurando o bem-estar da população a partir de áreas estratégicas como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, inovação e sustentabilidade ambiental. Além disso, os indicadores foram alinhados aos critérios ESG (ambiental, social e governança) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Entre os avanços registrados por Campo Mourão, estão educação, inserção econômica, saneamento e capital humano, sendo o maior destaque a “Qualidade da Educação”, no qual o município subiu 46 posições, alcançando o 27º lugar no ranking nacional deste indicador.

O prefeito Douglas Fabrício destacou o esforço conjunto para alcançar melhores índices. “Esse avanço mostra que estamos no caminho certo, investindo em áreas essenciais que refletem diretamente na qualidade de vida da nossa população. O salto na educação, em especial, é motivo de orgulho, pois revela o empenho de nossos professores, gestores e de toda a comunidade escolar. Vamos continuar trabalhando para que Campo Mourão avance cada vez mais em todos os pilares de competitividade”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, reforçou a importância do ranking como ferramenta de gestão. “É um instrumento bastante importante. A gestão do prefeito Douglas Fabrício é baseada em indicadores, e essa é uma ferramenta que, com certeza, será utilizada para tomarmos as decisões e elaborar políticas públicas que beneficiem ainda mais a cidade e os mourãoenses”, destacou.