Shows, rodeio profissional e prato típico na 37ª Expomam, em Mamborê

Terá início nesta quarta-feira, 6, a 37ª Expomam em Mamborê, com uma programação que se estende até o domingo, dia 10 de setembro, data em que o município celebra 63 anos de emancipação político administrativa.

As festividades já iniciaram nesse fim de semana, com a final do Festival da Viola e Cavalgada na comunidade Guarani. Já a Expomam acontecerá nas dependências do Parque de Exposições Governador José Richa, contando com shows nacionais, Festa da Leitoa Mateira, Praça de Alimentação, Parque de Diversões, Exposições de Veículos, Exposições de Implementos Agrícolas e uma grande estrutura para a realização do Rodeio Profissional.

A entrada será gratuita todos os dias com portão aberto à comunidade e visitantes de toda a região. Nesta quarta-feira, a programação da Expomam começa com show com o Padre Antonio Maria, a partir das 20h30. Também haverá show nas barracas com Fabinho e Maciel, ás 23h30.

Na quinta-feira, dia 7, feriado da Independência acontece a 17ª Festa da Leitoa Mateira, no Centro de Eventos, com o prato típico sendo servido a partir das 11h. Todos os convites já foram vendidos.

Também haverá shows, às 12h, com Rafael Ramos e Alcantara; 14h, com Barreto e Campo Grande; 22h, Pedro Sanches e Thiago e, à meia-noite, DJ. No dia 8, abertura do Rodeio Profissional, ás 20h. Em seguida, às 22h, DJ e depois show com Luana prado.

No sábado, mais shows e rodeio, a partir das 19h30 com o Ministério Avivah; 21h rodeio; 22h30 – DJ Dan e 23h30, mais um show com Luca e Matheus.

A programação termina no domingo, dia 10, com a final do rodeio profissional, às 20h; show com Guilherme e Santiago (23h) e DJ a partir da 0h30. Um grande público é esperado para as festividades que serão realizadas no Parque de Exposições da cidade.