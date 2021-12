Temporal derruba árvores e postes e deixa bairros sem energia em CM

Os poucos milímetros de chuva que caíram na tarde desta quinta-feira em Campo Mourão vieram acompanhados de forte ventania, o que acabou causando alguns danos em algumas regiões da cidade.

Na região dos jardins Cidade Nova e Cidade Alta o vendaval derrubou algumas árvores e postes, deixando várias moradias sem energia e sem internet.

Na rua Engenheiro Mercer alguns trechos ficaram bloqueados pela queda dos postes e árvores. A equipe da Secretaria Municipal do Ambiente (SEAMA) está no local para fazer a retirada das árvores, bem como equipes da Copel para restabelecer a energia elétrica no local.