Show de Prêmios arrecadou R$ 241 mil ao hospital Santa Casa

A direção do hospital Santa Casa divulgou nesta quinta-feira o balanço do Show de Prêmios realizado na última sexta-feira. No total, a promoção arrecadou R$ 241.251,00.

Foram vendidas 24.125 cartelas. Também houve doação de alguns patrocinadores: AJ Rorato (R$ 20.000,00); Unimed (R$ 3.000,00); Coamo (R$ 5.000,00); Imobiliária Marcovic (R$ 3.000,00) e Imobiliária Casa Fácil (R$ 500,00).

Cada cartela foi vendida a R$ 10,00 e o valor arrecadado será usado para ajudar no pagamento do 13º salário dos funcionários do hospital. No total foram distribuídos R$ 50 mil em cinco premiações.

O 1° prêmio, de R$ 20.000,00, saiu para Adilson Diogenes Ricardo, da cidade de Colombo. O 2° prêmio, de R$ 15.000,00 foi para Salvador Alves da Silva, de Quinta do Sol.

Já o terceiro, quarto e quinto prêmios, de 10 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente, saíram para moradores de Campo Mourão. O 3º em nome da Retífica Mourão; 4º para Telma Fasolim e Geovane Mendes; 5° Prêmio para Terezinha de Lima.