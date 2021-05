Temporal afeta o abastecimento em diversas cidades do Estado

O maior impacto foi no sistema de abastecimento de água de Foz do Iguaçu. A captação e a estação de tratamento de água da Vila C e o centro de reservação da Vila A ficaram sem energia durante a noite e parte da manhã. Essas unidades são responsáveis pelo abastecimento de cerca de 70% da população.

O sistema está operando na sua totalidade desde o início da tarde deste sábado e o fornecimento de água está sendo retomado para todas as regiões, com exceção da região do Três Lagoas, que deve ter o abastecimento normalizado gradativamente durante a noite e na madrugada do domingo (23).

Laranjeiras do Sul está com os sistemas de produção e distribuição de água parados desde a noite de sexta em razão da falta de energia. O desabastecimento de água atinge todas as regiões da cidade, devendo se prolongar no domingo e na segunda-feira.

Na região, a cidade de Foz do Jordão e o distrito de Lagoa Seca, no município de Candói, estão sem fornecimento de água por falta de energia elétrica nas unidades de abastecimento.

No Sudoeste, Pato Branco, Bom Sucesso do Sul e Saudades do Iguaçu também foram afetadas. A captação de água do Rio Pato Branco ficou mais de nove horas sem energia. A operação foi retomada às 9h20 deste sábado com capacidade total. As zonas Leste e Norte e o Centro já estão abastecidos. Na Zona Sul o fornecimento de água é parcial e, assim como a Zona Oeste, só deve voltar à normalização na manhã do domingo (23).

Em Saudade do Iguaçu foram instalados geradores para auxiliar porque a energia não foi restabelecida. O sistema começou a produzir água no início da tarde. Ainda pode haver desabastecimento. Bom Sucesso do Sul apresenta situação de normalidade, não devendo mais ocorrer desabastecimento.

Na região Oeste foram registradas ocorrências de falta de energia em Catanduvas, Lindoeste, Ramilândia e Céu Azul, porém já restabelecidas. Em Três Barras do Paraná, Ibema e o distrito de Alto Alegre do Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques, as unidades do sistema de abastecimento permanecem sem energia e com desabastecimento.

Os sistemas de abastecimento de Palmeira e Prudentópolis, na região dos Campos Gerais, também foram atingidos pelo temporal. Os poços que abastecem as duas cidades já voltaram a produzir água. No entanto, pelo tempo de paralisação, o abastecimento deve voltar à normalidade durante a noite e início da madrugada do domingo.

Também foram registrados problemas pontuais em Curitiba, Araucária e Almirante Tamandaré.

TEMPORAL

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos chegaram a 108,4 km/h na região de Guarapuava e 75 km/h em Foz do Iguaçu. Em alguns pontos do Estado a precipitação foi superior a 50 milímetros.