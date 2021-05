Chuva de granizo causa estragos no distrito de Piquirivai e Alto Alegre

A chuva que caiu na tarde deste sábado, veio acompanhada de muito granizo e causou estragos no distrito de Piquirivaí, em Campo Mourão e também na localidade de Alto Alegre.

Fotos e vídeos postadas nas redes sociais, mostram telhados perfurados pelas pedras de gelo. Alguns moradores de Piquirivaí fizeram imagens de pedras grandes de gelo e telhados destruídos pelo temporal.

O temporal destelhou casas também na área rural de Campo Mourão, próximo ao distrito de Piquirivaí. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar apoio, com distribuição de lonas para as famílias que tiveram suas casas atingidas. A chuva reiniciou no começo da noite, mas sem granizo em Campo Mourão. (Fotos: Bruna/Alto Alegre)