Tempestade deixa centenas de desabrigados e desalojados em Peabiru

A cidade de Peabiru foi atingida em cheio por um violento temporal na tarde desse sábado, 7, o que deixou centenas de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em menos de dois minutos, a chuva acompanhada de rajadas de vento e granizo, destelhou e até arrancou telhados de algumas residências. Até a noite de ontem pelo menos 200 pessoas haviam solicitado ajuda.

Houve ainda queda de algumas árvores e pelo menos dois postes da rede elétrica caíram, causando queda de energia e falta de água em boa parte da cidade.

Equipes da Copel trabalharam durante todo o domingo para tentar restabelecer a energia e o fornecimento de água. No entanto, segundo o prefeito Julio Frare, algumas regiões da cidade continuam sem água, 24 horas após o vendaval.

“Tem região sem água desde ontem, mais de 24 horas após o temporal. A Copel continua trabalhando, sem parar, para restabelecer as redes. Duas bombas de captação de água estão paradas por falta de energia, e uma parte da cidade continua sem água”, disse o prefeito.

Muitas casas tiveram os telhados perfurados pelo granizo, enquanto a cobertura de outras foi arrancada com o vento. “Apenas ontem foram distribuídos cerca de 15 rolos de lona para a população atingida (cada rolo tem 100 metros). A situação se agrava porque não parou de chover neste domingo e as pessoas não querem deixas suas casas”, declarou Frare.

Os danos foram apenas materiais, sem registros de feridos. A Defesa Civil do município está prestando todo apoio às famílias atingidas, com atendimento no ginásio de esportes. No local, estão acolhendo famílias desabrigadas e recebendo doações como alimentos, colchões, cobertores e material de limpeza. Pessoas da região que queiram contribuir com doações poderão encaminhar até o ginásio de esportes da cidade.

O prefeito informou que nesta segunda-feira, 9, será feito um levantamento quanto ao número de pessoas afetadas pela tempestade. Também vai decidir sobre a necessidade de declarar situação de emergência ou calamidade. Informações para doações pelo telefone (44) 9 9975 8809 (Juliano).

DEFESA CIVIL DE PEABIRU

INFORMATIVO

A DEFESA CIVIL MUNICIPAL COMUNICA QUE CONTINUA FORNECENDO LONAS PLÁSTICAS PARA A POPULAÇÃO QUE FOI ATINGIDA PELO VENTADAL SEGUIDO DE CHUVA DE GRANIZO DE ONTEM NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.

A ORIENTAÇÃO QUE TEMOS DA DEFESA CIVIL DO ESTADO É QUE AS LONAS SEJAM USADAS PARA COBRIR OS MÓVEIS DAS RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS E ETC… PARA QUE NÃO HAJA MAIS ESTRAGOS.

USAR LONAS PARA COBRIR TELHADOS É EXTREMAMENTE PERIGOSO PODENDO ACARRETAR ACIDENTES E PIORAR A SITUAÇÃO DAQUELES QUE JÁ TIVERAM PERDAS MATERIAIS, E TAMBÉM CASO HOUVER MAIS CHUVAS E VENTOS AS LONAS NÃO RESISTEM POR SER MAIS FRÁGEIS DO QUE A PRÓPRIA COBERTURA JÁ ATINGIDA.

PEDIMOS A COLABORAÇÃO DE TODOS QUE AO SE DIRIGIREM AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA ATÉ HOJE PARA RETIRAR LONAS E QUE TENHA EM MÃOS DOCUMENTOS PESSOAIS PARA FACILITAR O CADASTRO.

EM NOSSA CIDADE TEM ALGUNS DEPOSITOS DE CONSTRUÇÃO AINDA COM ESTOQUE DE LONAS PLÁSTICAS E QUE ESTAM FAZENDO PLANTÃO DESDE ONTEM E TAMBÉM ESTÃO ABERTOS HOJE, AQUELES QUE TIVEREM CONDIÇÕES DE ADIQUIRI-LAS FAVOR PROCURA-LOS, O ESTOQUE DA DEFESA CIVIL NÃO É TÃO GRANDE.

ENQUANTO A REPOSIÇÃO DE COBERTURA, “ETERNITES”, OU AO ALGO DO GÊNERO, A DEFESA CIVIL MUNICIPAL ESTÁ ELABORANDO TODO PROCESSO PARA ENVIO AS AUTORITADES CABIVÉIS PARA UMA POSSÍVEL AQUISIÇÃO, MAS ISSO DEMANDA UM TEMPO PARA QUE SE CONCLUA TODO O PROCESSO PARA QUE HAJA ESSE FORNECIMENTO.

INFORMAMOS A POPULAÇÃO ATINGIDA QUE A DEFESA CIVIL E EQUIPE DO CRAS ESTARÁ NO GINÁSIO DE ESPORTES, GINASINHO, A PARTIR DE AMANHÃ, 09/10/2023 SEGUNDA-FEIRA, ÀS 8h00m PARA ATENDER O PESSOAL NA MEDIDA DO POSSÍVEL.

PARA QUEM PUDER FAZER QUALQUER TIPO DE DOAÇÃO, COMO ALIMENTOS, ROUPAS, CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS FAVOR SE DIRIGIR HOJE NO ALMOXARIFADO E A PARTIR DE AMANHÃ NO GINÁSIO DE ESPORTES.

JULIANO STEPH SCARABEL

Defesa Civil Municipal

44 9 9975 8809