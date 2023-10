Alagamento atinge rodovias estaduais de Pitanga

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que um alagamento de grande proporção atingiu a PRC-466 em Pitanga, cobrindo o eixo central e vias marginais da rodovia com água e lama. A PR-239, atualmente em obra de pavimentação, entre Pitanga e Mato Rico, também foi atingida.

O tráfego de veículos no local está precário e sem condições de segurança adequadas. A recomendação é que os usuários evitem utilizar a rodovia enquanto as águas não baixarem, uma vez que as mesmas podem ocultar danos no pavimento.

Agência Estadual de Notícias