Temperatura despenca e Campo Mourão tem o dia mais frio do ano

O fim de semana foi gelado em Campo Mourão e a segunda-feira também amanheceu com temperaturas bastante baixas, fazendo com que as pessoas saíssem de cada bem agasalhadas nesta manhã.

De acordo com o Instituto Simepar, o domingo registrou a temperatura mais baixa do ano: 2, 9° C, o que pode ter provocado alguns pontos de geada. O frio se intensificou após a chuva que caiu na sexta-feira. Após longo período de estiagem, Campo Mourão registrou 65 milímetros de chuva nesse dia

Ainda segundo o Simepar, a massa de ar frio continua predominando até quarta-feira em Campo Mourão, com os termômetros voltando a registrar temperaturas mais elevadas apenas a partir de quinta-feira. A chuva deverá voltar no fim do mês, entre o dia 31 de maio e 1º de junho.