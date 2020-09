Telemonitoramento é uma das ações de enfrentamento ao Covid-19

Pacientes suspeitos ou com testes confirmados para Covid-19 que não necessitam de internamento hospitalar são monitorados por contato telefônico. O serviço, que faz parte do plano de contingência para enfrentamento ao Coronavírus, é prestado de segunda a domingo por profissionais da saúde das 16 Unidades Básicas.

“Esse serviço é feito por telefone justamente pela necessidade de preservar tanto as pessoas que estão isolamento quando os profissionais de saúde”, explica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos. Pelo telemonitoramento o paciente responde várias perguntas sobre sua situação de saúde e também é informado do resultado de testes, mesmo nos fins de semana.

A enfermeira Gleise, da Unidade de Saúde do Jardim Alvorada, explica que a finalidade do contato é identificar possível agravamento, confirmar o isolamento e motivar o paciente a procurar a UPA em caso de piora. “O telemonitoramento tem feito a diferença. Já teve casos que pelas respostas da pessoa a gente orientou procurar a UPA e evitou o agravamento do quadro”, relata a enfermeira.

Conforme o secretário de Saúde, esse suporte vem a somar com tudo o que o município já vem fazendo, aplicando medidas e estratégias de prevenção e combate da Covid-19, além de ajudar na conscientização da população. “Nossa linha de frente tem atuado com uma gama de profissionais preocupados com o bem-estar e saúde de cada cidadão”, enfatiza.