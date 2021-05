Tecnologia agiliza e triplica atendimentos na Casa do Empreendedor

A administração municipal de Campo Mourão tem trabalhado cada vez mais para modernizar e agilizar o atendimento à população. Com isso, grande parte dos serviços já não depende de atendimento presencial, nem de horário de expediente das repartições públicas.

Na Casa do Empreendedor, por exemplo, com a digitalização dos serviços o número de atendimentos triplicou nos últimos quatro anos, sem que o número de servidores tenha acompanhado essa proporção. “A inserção de tecnologia para realizar parte deste atendimento é de suma importância para manter a qualidade e dar conta do número crescente de atendimentos”, observa o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Ele lembra que a “digitalização” dos serviços torna os processos mais transparentes, eficientes e menos sujeito a atrasos e erros. “Com o cenário imposto no último ano pela pandemia e a exigência do isolamento social, ela passou a ser uma ferramenta importante para manutenção dos serviços de apoio ao empreendedor mesmo nos momentos em que a Casa do Empreendedor estava fechada”, pondera.

Para exemplificar ele apresentou números da semana passada. Em apenas cinco dias da abertura da Casa do Empreendedor para atendimentos presenciais, em vez de filas, houve uma semana sem qualquer aglomeração ou espera dentro da Casa. “Praticamente metade dos atendimentos realizados foi de forma virtual, via whatsapp”, completou. Além disso, a Casa do Empreendedor foi a que atendeu o maior número de MEIs no Estado entre janeiro e abril deste ano.

“Dentro do compromisso da administração de tornar a cidade mais inteligente e moderna, diversos serviços estão disponíveis em plataformas digitais e outros em processo de implantação. Com isso podemos dizer que hoje a prefeitura funciona 24 horas por dia”, ressalta o coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco.