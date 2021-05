Educação divulga calendário sobre retorno de aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o planejamento elaborado para o retorno de aulas presenciais. Por enquanto, o atendimento continua pelo sistema on line e fornecimento de materiais retirados nas unidades de ensino.

A partir do dia 24 de maio está programado retorno presencial para os alunos das salas de recursos multifuncionais, reforço escolar, sala de estimulação pedagógica na educação infantil e classes especiais. Nesta mesma data devem retornar as escolas rurais Castro Alves e Narciso Simão, Escola Especial Espaço Aberto, Educação de Jovens e Adultos e alunos com dificuldades que não atingiram os resultados esperados no 1º trimestre.

O início do ensino híbrido para as turmas dos 3º e 5º anos do ensino fundamental está previsto para o dia 7 de junho. A partir do dia 21 de junho início do ensino híbrido para as turmas dos 1º, 2º e 4º anos do ensino fundamental. A partir do dia 26 de julho início do ensino híbrido para os níveis I e II da educação infantil. Já para o maternal 1, 2 e berçário a data é 16 de agosto.