Taxa para emissão do RG pode ser paga via Pix e com leitura de QR Code

Com o novo sistema, a GRPR pode ser paga em qualquer banco, inclusive nos digitais, não se restringindo aos conveniados com o Estado. Inicialmente, essa operação só está disponível para pagamento via aplicativo ou por internet banking.

O pagamento da taxa via Pix será quitado no prazo de 24 horas, após a consolidação das informações de recolhimento.

A guia de pagamento é gerada logo após o agendamento pela internet e a emissão deve ser feita exclusivamente no site policiacivil.pr.gov.br. Não há cobrança para emissão de 1ª via. Para a 2ª via a taxa é de R$ 38,30.