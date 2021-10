Prazo para construções e reformas no cemitério termina nesta sexta-feira

Quem ainda pretende fazer serviços de construção e reformas com vistas ao Dia de Finados no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, só tem até a próxima sexta-feira (22) para a execução desse tipo de obras.

Os prazos foram estabelecidos pelo município no início de setembro. Vale lembrar que para executar qualquer tipo de serviço no local, é necessário fazer a solicitação prévia na administração do cemitério.

Já a pintura de túmulos, ornamentação e limpeza em geral serão permitidos até 31 de outubro. No dia Finados (2 de novembro), é proibido qualquer espécie de serviço no interior do cemitério.

“É importante que as pessoas já vão adiantando esses serviços porque se deixar para fazer em cima do prazo pode não dar tempo”, adverte a responsável pela administração do cemitério, Janete Iori.

Ela pede para que não sejam colocados vasos ou flores que acumulem água nos túmulos e também que as embalagens de plástico sejam retiradas das flores.