Suspeito de participação em homicídio no jardim Copacabana é preso em Campo Mourão

A Polícia Civil da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, por meio do setor de investigação, prendeu na tarde desta quinta-feira, 7, um homem de 32 anos com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

O crime ocorreu no dia 5 de julho deste ano, no jardim Copacabana, onde foi morto Thomas da Silva Araújo, de 28 anos. Após a investigação obter provas técnicas da participação de um dos autores, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito.

Diante do que foi apresentado pela autoridade policial, o judiciário acatou a representação feita pelo delegado, e assim foi expedido mandado de prisão preventiva contra o autor.

O homem foi então localizado na tarde de hoje e capturado na rua Flamboyant, no jardim Paulista. Ele também é suspeito de participação em outros homicídios ocorridos em Campo Mourão, porém, os casos ainda seguem sob investigação.

O detido já tem passagens por tráfico, violência doméstica e porte de arma.