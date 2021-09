STF e Congresso Nacional são alvos de manifestação em Campo Mourão

Entre 1,5 mil a 2 mil pessoas participaram na tarde desta terça-feira, feriado de Independência, de uma manifestação, que começou na Praça central, passou pela Praça do Fórum e encerrou no anel viário, com um grupo de agricultores, utilizando tratores e outros implementos agrícolas.

O ato organizado pelo grupo Direita Conservadora Mourãoense (DCM), teve como alvos o Tribunal Superior Federal (STF) e o Congresso Nacional. Faixas e cartazes faziam menção às duas instituições: “Queremos o Saneamento do STF e do Congresso Nacional!”.

Outros grupos empunhavam faixas cobrando a “liberdade de expressão e de culto”. Também não faltaram cobranças pelo “voto impresso auditável, com contagem pública”. Também teve faixas com críticas a deputados que votaram contra o voto impresso.

Após vários discursos de lideranças e vídeos mostrados em um telão, o grupo saiu em passeata e carreata pela avenida Irmãos Pereira, até a Praça do Fórum. Motociclistas e um grupo de agricultores com tratores e caminhões seguiram junto.

Após mais alguns discursos na Praça do Fórum, os agricultores prosseguiram até uma fazenda, próximo ao anel viário, onde estavam reunidos mais trabalhadores que aguardavam com colheitadeiras e outros maquinários. O movimento encerrou com mais uma manifestação no anel viário.

Chamou a atenção a adesão dos agricultores que levaram tratores e caminhões para a avenida Irmãos Pereira, formando uma fila que ia da rua Harrison José Borges até a rua Pitanga, ou seja quase 10 quadras.