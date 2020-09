SPC/Acicam: exclusões superam as inclusões pelo segundo mês consecutivo

Em agosto, pelo segundo mês consecutivo, o número de exclusões de débitos cadastrados no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em Campo Mourão, foi superior ao número de inclusões de dívidas vencidas no cadastro do órgão. Em Campo Mourão, o SPC está ligado a Associação Comercial e Industrial (Acicam).

O relatório de atividades do SPC/Acicam referente a agosto aponta que no período aconteceram 537 exclusões (520 pessoas físicas e 17 pessoas jurídicas) do cadastro órgão, em razão da regularização das pendências financeiras. Já o número de inclusões no mesmo período chegou a 395 382 pessoas físicas e 13 pessoas jurídicas). Em julho foram excluídos 549 devedores cadastrados (541 pessoas físicas e 8 pessoas jurídicas), enquanto as inclusões no período somaram 467 (448 pessoas físicas e 19 pessoas jurídicas).

O SPC/Acicam tem 17.617 registros ativos em seu cadastro: 17.104 de pessoas físicas e 513 de pessoas jurídicas.

CONSULTAS

No mês passado, o órgão atendeu a 8.651 consultas. Em julho foram atendidas 9.197 consultas. Já em junho foram 8.277 consultas. Apesar dos reflexos negativos da pandemia de Covid-19 na economia desde março, o volume de atendimentos prestados pelo órgão na cidade se manteve na média dos períodos normais, sobretudo nos últimos meses.

O número de consultas ao órgão de proteção ao crédito é um indicador do movimento no comércio e a estabilidade no volume de atendimentos, apesar das restrições impostas pela pandemia, é atribuído em grande parte aos recursos injetados na economia pelo governo através do auxílio emergencial.

O relatório de atendimentos prestados em agosto detalha a modalidade das consultas realizadas: SPC Mix – 5.136; SPC Mix Mais – 1.256, Cheque Analítica – 314, Insumo – 1.145, SPC Maxi – 304, SPC Busca – 20, Concentre – 29, Confirma PF+PJ – 79, SPC Mix Plus – 120 e SPC Mix Top – 248.

As consultas realizadas pela internet totalizaram 8.116 (93,81 por cento). No balcão do órgão – que funciona no primeiro pavimento do Centro Empresarial Cidade, foram atendidas 433 consultas em agosto.