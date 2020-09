Carros furtados em Umuarama e Cianorte são apreendidos em CM

Em uma operação denominada “Old Car” (Carro Velho), a Polícia Civil apreendeu nesta manhã, em Campo Mourão, alguns veículos furtados em cidades como Umuarama e Cianorte. Os policiais fizeram buscas em sete pontos da cidade, onde apreenderam os automóveis e detiveram duas pessoas.

As buscas ocorreram no Lar Paraná, jardim Copacabana, Cidade Nova e Fortunato Perdoncini. De acordo com as informações da polícia, os veículos furtados em Umuarama e Cianorte, eram trazidos para Campo Mourão, onde os mesmos acabam sendo remarcados e revendidos.

A especialidade da quadrilha eram carros antigos e pelo menos 20 automóveis foram furtados pelo grupo. A operação reuniu 32 policiais de Campo Mourão, Umuarama e Cianorte.