Consumidores premiados nos 4 sorteios de Natal da Acicam

Nos próximos dias será anunciada a data para a entrega dos prêmios do quarto e último sorteio da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). Um veículo Fiat Mobi, uma moto Honda CG 160 Start e uma moto Biz foram sorteados no dia 30 de dezembro para os consumidores que fizeram compras nas 162 empresas que participaram da tradicional promoção.

O primeiro sorteio da campanha aconteceu no dia 29 de novembro e os ganhadores foram: Rafael de Almeida Vidal Peres Rosiello – Smartphone Xiaomi; Leyne Willian Tomaz da Silva (moto Honda Biz). O primeiro foi sorteado com uma compra realizada no Supermercado Paraná (matriz) e o segundo com uma compra realizada no Supermercado Paraná Família.

Os ganhadores no segundo sorteio, realizado no dia 6 de dezembro, foram: Alessandra Sibelle Falbot Dayeh – smartphone Xiaomi; Cristina Mendes dos Santos – smartphone Xiaomi. A primeira comprou no Supermercado Paraná Max e a segunda na loja Campo Bello.

No dia 13 de dezembro foi realizado o terceiro sorteio e os ganhadores foram: Solange Valim Soares de Souza – smartphone Xiaomi; Edna Maria Rodrigues Schwarz – moto Honda CH 160 Start. As duas foram contempladas com compras realizadas no Supermercado Paraná (matriz).

Os consumidores contemplados no quarto e último sorteio da campanha foram: Tamara Wahip Mohana – Fiat Mobi (com uma compra realizada no Supermercado Paraná Max); Rosangela Sartori – moto Honda CG 160 Start (com compra realizada na Riva Center Modas); e Delcides Constantino Miguel Netto – moto Honda Biz (com compra realizada na Panificadora Fiorella).

Todos os sorteios da campanha foram realizados em eventos abertos ao público, no auditório da Acicam, com a participação de diretores da entidade empresarial, representantes das empresas patrocinadoras e profissionais da imprensa. Mais de 150 raspadinhas da tradicional campanha foram cadastradas e concorreram no último sorteio.

As empresas participantes da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2019” também concorreram a prêmios. O Armarinhos Continental foi contemplado com duas diárias – com acompanhante – na Pousada Parque das Gabirobas, enquanto o Burguer King ganhou duas diárias – com direito a acompanhante – no Lagos de Jurema Termas Resort. A moto Honda CG 160 Start saiu para a Seralle Calçados.

Promovida pela Acicam, a campanha Campo Mourão – Cidade Natal contou com a parceria da prefeitura e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam). Teve ainda o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, do Sicredi, do Sicoob, da Unimed Campo Mourão e do Jurema Águas Quentes.

A premiação aos consumidores somou R$ 127.696,00. Além dos oito prêmios sorteados, a campanha contemplou os consumidores com 1.100 vale compras.