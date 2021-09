SPC/Acicam atendeu 8.426 consultas no mês de agosto

Foi divulgado neste final de semana o relatório dos serviços prestados em agosto pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), oferecido através da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). No mês passado, o órgão atendeu a 8.426 consultas (95,25 por cento através da internet).

O relatório destaca que 356 dívidas não quitadas foram incluídas em agosto pelo SPC/Acicam no cadastrados de inadimplentes (340 de pessoas físicas e 16 de pessoas jurídicas). Já as exclusões do cadastrado no mesmo período somaram 303 (299 de pessoas físicas e quatro de pessoas jurídicas).

O mês passado foi fechado com 15.934 registros ativos de inadimplentes no SPC/Acicam (15.516 de pessoas físicas e 418 de pessoas jurídicas).

MODALIDADE

O relatório detalha o número de consultas atendidas, por modalidade: SPC Mix – 4.574; SPC Mix Mais – 1.229; SPC Maxi – 199; SPC Mix Plus – 69; SPC Mix Top – 306; SPC Busca – 51; Concentre – 34; Confirme PF+PJ – 71; Cheque – 270; Insumos – 1.623.