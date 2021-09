Paraná recebeu mais 187,8 mil vacinas contra a Covid-19 neste sábado

O Paraná recebeu mais 187.800 vacinas contra a Covid-19 da CoronaVac/Butantan neste sábado (4). As vacinas foram entregues no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento até que sejam descentralizados.

Remessa faz parte da 47ª pauta de distribuição. As outras 115.782 vacinas da Pfizer/BioNTech referente à 53% da segunda dose (D2) da 28ª pauta, estão previstas para chegar na segunda-feira (6), às 15h30, no voo LA4791.

ANVISA

Já as 338.200 vacinas da CoronaVac/Butantan ainda dependem de verificação pela Anvisa, em razão da mudança no processo fabril pelo Instituto Butantan, e o Estado aguarda orientação do órgão e do Ministério da Saúde. Os imunizantes do Butantan são divididos entre primeiras doses (D1) e D2.

Este lote é o 4ª anunciado pelo Governo Federal desde segunda-feira (30). O Estado recebeu ao todo 485.490 vacinas contra a Covid-19 em cinco envios referentes a 44ª, 45ª e 46ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Todas as doses foram destinadas a D2. Agora, com os envios anunciados, o Estado soma 789.172 novos imunizantes.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 11.181.251 vacinas contra a Covid-19, sendo 7.543.480 D1, 320.352 doses únicas (DU) e 3.318.287 D2.