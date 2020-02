Órgãos de segurança discutem sobre menores infratores

Neste mês de fevereiro as polícias Civil e Militar estiveram reunidas com o Ministério Público e Conselho Tutelar para tratar de um assunto específico: os menores infratores. Durante a reunião foi realizada a leitura do Protocolo Unificado Para Atendimento de Adolescentes.

Este documento, escrito à luz do Estatuto da Criança e Adolescente, aponta procedimentos operacionais no trato com menores infratores. Foi também apontada a extrema necessidade de pais e/ou responsáveis acompanharem o menor infrator até a Delegacia de Polícia, quando em casos específicos em que jovens são conduzidos.