Sorteio de prêmios do Dia das Mães será no dia 31

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza no próximo dia 31 o sorteio dos primeiros seis prêmios do Dia das Mães oferecidos pela campanha “Três Amores”. Já a abertura do Baú do Tesouro do Dia das Mães, com prêmio de R$ 10 mil, será no dia 15 de setembro.

Os consumidores que fizeram compras nas empresas participantes da promoção da Acicam em torno do Dia das Mães concorrem a uma joia e a cinco vale-compras de R$ 1 mil neste final do mês. Em cada uma das cerca de 170 empresas que participam da promoção também será sorteado um cupom para o Baú do Tesouro. Dentre esses cupons contemplados, numa segunda etapa, serão sorteados 20 cupons para que esses consumidores tentem abrir o Baú do Tesouro.

A campanha promocional “Três Amores” contempla os clientes do comércio mourãoense em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). A promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.