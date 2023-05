Moto furtada durante a madrugada é recuperada pela PM

Menos de oito horas após ser furtada de uma revendedora, a Polícia Militar recuperou a motocicleta levada por três criminosos, em Campo Mourão. Moradores do jardim Sol Nascente desconfiaram de uma movimentação estranha em uma residência e acionaram a polícia.

Uma equipe se deslocou até a rua Alzira Fernandes Giovanelli, onde localizaram a moto escondida em um cômodo de uma casa pequena. Ninguém foi localizado no local. O proprietário da residência foi identificado e vai prestar esclarecimentos na delegacia para informar se a casa era alugada ou não.

A PM destacou a importância da comunidade que ao desconfiar do movimento na casa entrou em contato com o telefone de emergência 190 do 11º BPM, atitude que foi determinante para a recuperação da moto TK 150cc.