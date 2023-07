Sorteados para o segundo Baú do Tesouro da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) divulgou no final de semana os 20 consumidores sorteados para, no dia 15 de setembro, tentar abrir o Baú do Tesouro referente ao Dia dos Namorados. Aquele que conseguir abrir o baú encontrará um cartão com crédito no valor de R$ 5 mil para realizar compras nas empresas participantes da campanha promocional “Três Amores”.

Estes foram os consumidores sorteados para o Baú do Tesouro do Dia dos Namorados e a empresa onde realizaram a compra premiada: Adriana Monte Alto (Virtuosa), Maria Neusa (Armarinhos Souza), Debora Santa (Supermercado Paraná Matriz), Joaquim Silva der Lima (Renato Pneus), Bruna de Paula (Casas Loanda), Luciane Cordeiro (Print Color), José Ozório (PC Motos), Kevin (Mercado Família Lúcia), José Luiz Kurta (Biazin Multicasa), Daniel Ferreira Repula (Vip Campo), Eliane de Souza (Tintas Brasil), Claudenice Água (Mazi Bike), Iraci Ciotto (Coisas de Criança), Sandra Carbonera (Brinquedos Kids), Taina Barbosa Machado (Varejão das Tintas), Maria Cristina Cruz Neves ( Elros Calçados), Andreia Aleluia da Luz (Brany Collection), Esalita Luzia Nunes (Supermercado Paraná Matriz), Sandra Bernardinelli (Mac Bispo) e Lingione dos Santos (Fada Madrinha).

MAIS PRÊMIOS

O sorteio aconteceu no final da tarde da última sexta-feira, em evento aberto ao público. Estes foram os ganhadores dos três vale compras de R$ 1 mil e as empresas em que fizeram as compras premiadas: Aparecida Dias (PC Motos), Fernanda de Quadros (Supermercado Paraná Matriz) e Júlio Squincali (Paraná Atacadista).

Também foram sorteados cinco aparelhos Alexa. Os ganhadores foram: Maria Sueli da Silva (Tintas Brasil), Daniel Lipinshi Rodrigues (Paraná Atacadista), José Custódio da Silva (Poleto Confecções), Ana Célia Rocha Teixeira (Tintas Casa Cor) e Thaylayny Leite (Supermercado Paraná Matriz).

A terceira edição da campanha “Três aAmores”, realizada pela Acicam, tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.