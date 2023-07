Campo Mourão Futsal tenta recuperação na Liga Nacional, em Erechim/RS

Em momento de reestruturação e vivendo fase desfavorável, o Campo Mourão Futsal tenta voltar a vencer jogando como visitante nesta segunda-feira, 03, contra o Atlântico de Erechim. Será o duelo do terceiro contra o vigésimo colocado da Liga Nacional, e de equipes que vivem momentos diferentes na competição.

Ainda sem poder sentar no banco de reservas, o técnico Sérgio Lacerda, apresentado na semana passada, comandará a equipe do lado de fora, mas já inserindo sua filosofia de trabalho. Suspenso, o goleiro Bigode também fica de fora.

O duelo está marcado para às 19h00 no ginásio do Clube Esportivo e Recreativo Erechim, no Rio Grande do Sul.