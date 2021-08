Sorteados 21 prêmios do Dia dos Pais

Aconteceu na tarde desta sexta-feira (13/8) o sorteio dos 21 prêmios da campanha promocional do Dia dos Pais, realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O evento, comandado pelo presidente da entidade empresarial, Ben-Hur Berbet, contou com a participação de representantes das entidades parceiras na promoção, diretores da Acicam e de profissionais da imprensa local.

A ganhadora da cervejeira, prêmios principal da campanha, foi Thais Staniszewski, com uma compra realizada na Riva Center. Estes foram os ganhadores dos 10 vale-compras de R$ 300,00 cada e a empresa onde fizeram a compra premiada: Fabiana Mara Massarotto (Supermercado Carreira), Elzia de Morais Carvalho (Hipermercado Condor), Fernando Gerônimo dos Santos (Paraná Supermercados), Rosicler Juli Hort (Lojas Riolar), Patrícia de Freitas (Hipermercado Condor), Fernanda Las (Mercado San Diego), Mariana Santos Silva (Sapataria Paulista), Sílvio Gomes Borges (Paraná Supermercados), Rogério Regel (Pães & Cia) e Mariana Dias Alves (Paraná Supermercados).

A campanha do Dia dos Pais também sorteou 10 kits cabelo e barba e estes foram os ganhadores e onde fizeram as compras premiadas: Lais Monami (Lojas LM), Marina Gerônimo Coalhato (Supermercado Carreira), Flavia Galvão (KR Veículos), Karina Bini Deloski (Cesar Ferragens), Aparecido da Silva (Supermercado Carreira), Celma Mailard (Marinho Materiais de Construção), Jair Mendes Pereira (Super Real Lar), Fabrícia da Fonseca (Fibra Fio), Marcos Mazzo (Auto Peças Roda Freios) e Regina Aparecida Santos Aricki (Paraná Supermercados).

TRÊS AMORES

A realização da campanha do Dia dos Pais marcou o encerramento do projeto Três Amores, desenvolvido pela Acicam, que incluiu também as campanhas promocionais do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Cerca de 350 empresas locais participaram da promoção e mais de 1 milhão e 500 mil cupons foram distribuídos aos consumidores para concorrer aos prêmios ofertados nas três campanhas.

No dia 9 de setembro, a Acicam vai realizar o sorteio de uma motocicleta zero quilômetro, prêmio principal do projeto Três Amores. Os cupons preenchidos nas três campanhas concorrerão no sorteio.

O projeto “Três Amores”, liderado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), tem o patrocínio da Coamo Alimentos, Sicredi, Unimed/Campo Mourão, Sicoob e da Coopercard.