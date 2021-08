Rapaz sofre grave fratura em acidente de moto, em Campo Mourão

Um jovem de aproximadamente 20 anos sofreu fratura exposta na altura do tornozelo esquerdo, após a moto que ele conduzia ser atingida por um veículo Citroen C4, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 9h deste sábado, na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Panambi. De acordo com as informações, a moto Honda CG 150cc, seguia pela avenida, sentido Centro/Coamo, enquanto o motorista do Citroen, placas Mercosul (Terra Boa), dirigia pela rua Panambi, em direção ao centro da cidade.

Ao chegar no cruzamento, a moto teria ficado oculta no “ponto cego” do automóvel e ele acabou avançando a preferencial. O condutor da moto não teve como desviar e foi atingido em cheio.

Com a grave fratura que sofreu, ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Pronto Socorro. O rapaz informou que havia acabado de sair de uma entrevista de emprego, onde havia sido aprovado para o trabalho.