“Soluções Jurídicas Rápidas”, nesta quarta-feira, na Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) promove nesta quarta-feira (5/11) mais uma palestra gratuita para os seus associados. “Soluções Jurídicas Rápidas” será o tema abordado pelo advogado César Dallabrida Júnior, que é Doutor em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas.

A palestra começa às 18h30min e será ministrada no Auditório Marta Kaiser, da Acicam. As vagas são limitadas e os associados interessados em participar devem confirmar presença através do telefone (44) 3518 8000. “O que são mediação e arbitragem e como usá-las” e “Como evitar processos com notificações extrajudiciais” serão os dois tópicos principais da palestra.

Será a oitava palestra do ciclo de encontros sobre segurança jurídica promovido pela entidade empresarial para seus associados. Os encontros – mensais – são seguidos de perguntas e networking. Todas as capacitações do ciclo – que começaram em abril – são proferidas por César Dallabrida Júnior.

A última palestra do ciclo está programada para 4 de fevereiro do próximo ano e abordará o tema “Gestão Patrimonial Inteligente: como proteger seu negócio e planejar o futuro”.

Muitos associados da Acicam têm participado das palestras e o ciclo de encontros foi preparado com o objetivo de capacitar a classe empresarial para evitar riscos, reduzir prejuízos e fortalecer a competitividade, traduzindo temas jurídicos em orientações práticas e aplicáveis ao dia a dia dos pequenos negócios.