Prefeito e vereadores debatem pacote de quase R$ 250 milhões para obras em Campo Mourão

O prefeito Douglas Fabrício esteve na manhã desta segunda-feira (3) na Câmara Municipal de Campo Mourão para apresentar aos vereadores um pacote de investimentos que pode ultrapassar R$ 247 milhões, somando recursos do Governo do Estado, financiamentos, contrapartidas e investimentos próprios do município.

A reunião contou com a presença dos vereadores Jadir Pepita, Márcio Berbet, Sidnei Jardim, Edilson Martina, Eliane do Café, Eraldo Teodoro, Bina, Professor Geraldo, Subtenente Macedo, Hélio HG, Elvira Schen, Márcio Moraes e Parma. Durante o encontro, o prefeito detalhou as propostas e solicitou que o projeto seja apreciado ainda este ano, a fim de evitar aumento nos valores das contrapartidas. Os parlamentares manifestaram disposição em analisar a matéria de forma ágil.

O pacote contempla 49 ações, incluindo o desenvolvimento de projetos, execução de novas obras, retomada de construções paralisadas e aquisição de equipamentos e veículos. Entre os principais investimentos previstos estão:

drenagem pluvial no distrito de Piquirivaí;

travessia da Avenida das Torres;

finalização das arquibancadas do Estádio José Carlos Galbier;

conclusão do CEITEC;

Casa da Mulher Paranaense;

Novo Lar dos Idosos;

Parque Tecnológico;

revitalização da Praça Central e do terminal urbano;

reforma da Praça Alvorada, entre outras obras.

Durante o encontro, o prefeito destacou o bom relacionamento com o Legislativo e a importância da união entre os poderes neste momento em que a cidade enfrenta os efeitos do recente temporal.

“Estamos passando por um momento difícil e precisamos trabalhar muito e unidos para superar este desafio e planejar o futuro da nossa cidade. Seguimos empenhados em viabilizar essas obras e investimentos e, nesse sentido, agradeço e valorizo a parceria dos nossos vereadores”, afirmou Douglas.

Também participaram da reunião o coordenador-geral de Governo, Francisco Pequito, o chefe de Gabinete, Paulo Klipe, e o secretário de Comunicação, Raoni de Assis Marques.

Para que os projetos avancem, o município deverá contratar uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, que permitirá a execução das obras e o cumprimento das contrapartidas. O projeto de lei com o pedido de autorização será encaminhado ao Legislativo nos próximos dias.