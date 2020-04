“Solidariedade pela Vida” arrecada doações em C. Mourão e na região

Os coordenadores da campanha “Solidariedade pela Vida”, que é liderada por entidades empresariais de Campo Mourão, informaram no último final de semana que a ação vem encontrando boa receptividade junto à comunidade, com a adesão de pessoas físicas e jurídicas, entidades, cooperativa de crédito, etc. Também adiantaram que nos próximos dias será divulgada uma primeira parcial do montante já arrecadado pela ação para a compra de equipamentos e suprimentos hospitalares destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Além das doações em dinheiro, a campanha também recebeu cerca de 20 suportes móveis e fixos de soro, doados nesta semana pela indústria mourãoense Leve Vida. Já a empresa Davery Confecção de Uniformes Industriais doou 330 lençóis personalizados a Santa Casa. Para os próximos dias são esperadas novas doações em dinheiro por parte de empresários, instituições e da sociedade em geral. Contatos estão sendo mantidos não apenas com empresários e instituições locais, mas também da região.

Os coordenadores da campanha aproveitam para agradecer a todos aqueles que, sensibilizados pela gravidade do momento, compreenderam e apoiaram a campanha que tem por objetivo maior ajudar a salvar vidas. Agradeceram especialmente a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Grupo Integrado, a indústria de adesivos Colacril e ao Sicoob.

A intenção é contribuir no sentido de assegurar as condições necessárias e indispensáveis para atender os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 (coronavírus) não apenas locais, mas também oriundos da região. Através da conjugação de esforços da entidade, somada ao apoio conseguido junto aos governos estadual e federal, além da destinação de recursos dos municípios da região e da prefeitura local, a estrutura hospitalar para atendimento vem sendo ampliada, inclusive com novos leitos de UTI.

A campanha “Solidariedade pela Vida” foi desencadeada há duas semanas e é liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam), Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), Sindicato Rural e a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro Ocidental do Paraná (Cacercopar).

“Todas as doações, independentemente do valor, são bem-vindas e importantes neste momento. Mais do que nunca contamos com o apoio dos mourãoenses e da região. Neste momento, a união é pela preservação de vidas”, explica Alcir Rodrigues da Silva.

DOAÇÕES

Com a finalidade de facilitar as doações para a campanha “Solidariedade pela Vida”, foram abertas contas em quatro estabelecimentos bancários: Sicredi (banco 748 – agência 0726 – conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756 – agência 4340 – conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237 – agência 179-1 – conta corrente 14307-3) e Banco do Brasil (agência 8570-7 – conta corrente 198-8). As contas bancária, em nome da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (CNPJ 80.288.640/0001-88) são exclusivas para a campanha.