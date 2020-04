Novas Leis e Regras Jurídicas será tema de live da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza live pelo facebook, no início da noite desta quarta-feira (29/4), com o tema “Novas leis e regras jurídicas exclusivas para suporte das empresas em tempos de pandemia”. Para atender demandas do empresariado local neste período de pandemia da Covid-19, a entidade tem promovido uma série de lives com especialistas em várias áreas: direito trabalhista, planejamento estratégico, linhas de crédito emergenciais, marketing digital, etc.

A live desta quarta-feira começa às 18h30min e terá a participação do vice-presidente da Acicam, Ben-Hur Berbert, do contador e professor Adalberto Barbosa e dos advogados Raphael Viana Couto e César Dallabrida Júnior. Na semana passada, a entidade empresarial realizou live sobre “Planejar o Futuro e Buscar Resultados”, com a consultora de planejamento estratégico Cris Schneider, que teve mais de 1.000 visualizações.

CONVIDADOS

Alberto Barbosa, que é um dos convidados especiais para a live desta quarta-feira, é vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC/PR). Também é mestre em Administração, com ênfase em Estratégia Financeira; professor assistente de Ciências Contábeis da Unespar – Campo Mourão; conselheiro do CRC/PR e sócio da Zenith Consultoria e Contabilidade.

Outro convidado especial é o advogado Raphael Couto, especialista na área de contratos, com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Também é coordenador da Escola Superior da Advocacia do Paraná e Conselheiro da OAB Campo Mourão. Atualmente cursa mestrado na Universidade Estadual do Paraná e já foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná e delegado da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná.

O terceiro convidado especial é o advogado Cesar Dallabrida Júnior, especialista em Direito na Internet. Ele é Mestre em Ciências Jurídicas, possui MBA em Gestão de Pessoas e é professor de Direito no Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, conciliador no Juizado Especial da Comarca de Campo Mourão e mediador e Árbitro credenciado na IMAFACIAP.