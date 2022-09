Solenidade no Paço Municipal abre Semana da Pátria em Campo Mourão

A solenidade cívica de abertura da Semana da Pátria foi realizada na manhã desta quinta-feira (1º), em frente ao Paço Municipal 10 de Outubro. Além de autoridades municipais e do Poder Judiciário, participaram a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Colégio Vicentino Santa Cruz, Unicampo e colégios cívico-militares Marechal Rondon, Unidade Polo e Osvaldo Cruz.

O Hino Nacional foi executado e cantado por professores do Conservatório Municipal Leone Di Biaggio durante o hasteamento das bandeiras do Brasil (prefeito Tauillo Tezelli), do Paraná (diretor do Fórum, Edson Jacobucci Junior) e de Campo Mourão (presidente da Câmara, Jadir Pepita).

No dia 7 (feriado da Independência), a solenidade será no pátio do 11º BPM, também às 8 horas. A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1882, portanto este ano é comemorado o bicentenário desse acontecimento.