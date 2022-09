Caminhão é apreendido com quase 200 kg de drogas na cabine e estepes

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru, com apoio do Choque Canil, e Corpo de Bombeiros, apreendeu quase 200 quilos de maconha que eram transportados na cabine e nos estepes de um caminhão Scania 113.

A apreensão ocorreu no início da noite dessa quarta-feira, 31, na rodovia PR-317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru, após abordagem ao veículo.

No interior da cabine junto ao motorista os agentes apreenderam 66,250kg de maconha. O motorista de iniciais l.M., relatou que entregaria a droga em Itapetiningá/SP.

Com apoio do Choque Canil, o cão sinalizou que havia mais drogas nos estepes do caminhão, o que foi confirmado pelo motorista. Foi então acionado apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, haja vista a necessidade de ferramentas apropriadas para a remoção.

Com isso, os policiais localizaram mais 133,355kg de maconha no interior dos dois estepes, totalizando a quantia de 199,615kg de entorpecentes. A droga juntamente com o motorista e o caminhão foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual