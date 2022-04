Solenidade alusiva a Tiradentes é marcada por homenagens no 11º BPM

Com a presença de diversas autoridades militares, políticas e civis, o 11° Batalhão de Policia Militar de Campo Mourão realizou na manhã desta quinta-feira, a solenidade alusiva ao Patrono das Polícias Militares do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Também foram entregues medalhas aos policiais militares que completaram 10, 20 e 30 anos de serviço, bem como medalhas Sentinela do Centro-Oeste ao deputado Douglas Fabrício; ao deputado Márcio Nunes; ao prefeito de Araruna e presidente da Comcam, Leandro Oliveira; ao Dr. José Pereira Pio de Abreu Neto, promotor de Justiça de Engenheiro Beltrão; à promotora de Justiça da Comarca de Campo Mourão, Rosana Araújo de Sá Ribeiro, ao delegado-chefe da 16° Subdivisão Policial de Campo Mourão, Nilson Rodrigues da Silva, e ainda ao Conselho Comunitário de Segurança de Campo Mourão, que foi representado pelo presidente, Elso de Souza Novais.

O desfile da tropa ao comandante do 11° BPM, tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida e às demais autoridades também contou com os atiradores do Tiro de Guerra 05-019 e alunos do Colégio Vila Militar Unicampo.

Diversas autoridades civis, militares e políticas prestigiaram o evento realizado no batalhão. Vereadores dos municípios de Engenheiro Beltrão, Quinta do Sol e Fênix, que faz parte da comarca de Beltrão também estiveram prestigiando o evento por conta da homenagem recebida pelo Promotor de Justiça, Dr. Pio de Abreu Neto.